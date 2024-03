Rendez-vous aux jardins Azay-le-Ferron, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous aux jardins Azay-le-Ferron Indre

Dimanche

Rendez-vous aux jardins sur le thème » les cinq sens au jardin » Visite guidée insolite.

Durant ce week-end qui vous fera découvrir les jardins et les parcs remarquables du patrimoine français, nous vous proposons différentes animations, en plus des visites guidées du château Visite insolite » Il était une fois un jardin « , à 15h30 Partez à la découverte du parc et des jardins d’Azay-le-Ferron, accompagné par notre guide en costume d’époque. 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 15:30:00

fin : 2024-06-02

31-33 rue Hersent Luzarche

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire

L’événement Rendez-vous aux jardins Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2024-03-25 par Destination Brenne