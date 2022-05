Rendez-vous aux Jardins avec les 4C, atelier d’écriture Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Rendez-vous aux Jardins avec les 4C, atelier d'écriture Parc des Bains 6 rue François Bussenet Lons-le-Saunier
2022-06-03

2022-06-03 – 2022-06-03 Parc des Bains 6 rue François Bussenet

Lons-le-Saunier Jura Lons-le-Saunier EUR Venez profiter des RDV aux Jardins dans le cadre d’un atelier d’écriture sur le thème des Haïkus proposé par la médiathèque des 4C en extérieur, au Parc des Bains. Gratuit, sur inscription,, à partir de 12 ans +33 3 84 47 85 50 Venez profiter des RDV aux Jardins dans le cadre d’un atelier d’écriture sur le thème des Haïkus proposé par la médiathèque des 4C en extérieur, au Parc des Bains. Gratuit, sur inscription,, à partir de 12 ans Parc des Bains 6 rue François Bussenet Lons-le-Saunier

Lieu Lons-le-Saunier Adresse Parc des Bains 6 rue François Bussenet

