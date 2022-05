Rendez-vous aux jardins, aux Châteaux de Momas, 5 juin 2022, .

Rendez-vous aux jardins, aux Châteaux de Momas

2022-06-05 14:30:00 – 2022-06-05 19:00:00

EUR 4 4 Le parc du Château de Momas est un conservatoire de plantes rares ou oubliées sur un plan du Moyen-âge, souvenir de l’un des derniers jardiniers. Guidés, regardez une collection de fleurs blanches, un verger d’espèces rares et de variétés acclimatées, un potager de légumes actuels et anciens et un jardin d’aromatiques. Le site s’anime de fêtes plusieurs fois par an, à l’ombre de chêne et figuier bicentenaires et sous de belles allées de frênes…

Mme Teillard, la propriétaire du château, conserve dans ses jardins des milliers de plantes à fleurs et de légumes rares d’hier et d’aujourd’hui. Elle présente aux visiteurs des jardins restaurés d’inspiration médiévale. On peut ainsi à nouveau apprécier le “jambon du pauvre” sorte de salsifis dont le goût rappellerait celui du jambon, “l’épinard fraise” et “l’épinard perpétuel” premiers légumes importés par les légions romaines.

dernière mise à jour : 2022-05-06 par