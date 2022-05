Rendez-vous aux jardins, aux Châteaux de Cabidos Cabidos, 5 juin 2022, Cabidos.

Rendez-vous aux jardins, aux Châteaux de Cabidos Cabidos

2022-06-05 – 2022-06-05

Cabidos Pyrénées-Atlantiques Cabidos

EUR 0 0 Dans ce domaine viticole de 9 ha, le travail de la vigne se fait dans le plus grand respect avec une culture raisonnée et une vendange manuelle pour une meilleure sélection des grains. Superbe chai à barriques.

– Dégustation de vins dans une magnifique grange rénovée avec poutres et pierres apparentes.

– Visite libre des jardins du Château.

– Vente directe.

+33 5 59 04 43 41

Cabidos

dernière mise à jour : 2022-05-06 par