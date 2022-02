Rendez vous aux jardins au Tertre : visite des extérieurs Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche

Rendez vous aux jardins au Tertre : visite des extérieurs Belforêt-en-Perche, 4 juin 2022, Belforêt-en-Perche. Sérigny Château du Tertre

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-04 12:00:00

Belforêt-en-Perche Orne

Visite libre des extérieurs du château le samedi (14h-18h) et le dimanche (10h-12h et 14h-18h) Respect des gestes barrières.

amisdutertre@letertre-rogermartindugard.fr +33 6 17 15 21 27 http://www.letertre-rogermartindugard.fr/

