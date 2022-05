Rendez-vous aux jardins au Pré-verger du Pigeonnier Gourdon, 4 juin 2022, Gourdon.

Samedi 4 Juin :

Lors de la visite du verger vous pourrez voir la mise en pratique de techniques agricoles simples et résiliantes comme le paillage l’usage du BRF (bois rameal fragmenté)

les techniques d’agroforesterie avec les cultures intercalées de noisetiers aromates et houblons,

le stockage d’eau pluviales de l’hiver et l’utilisation sur les aromates avec le goutte à goutte.

Afin de pallier aux fortes montées en températures l’été nous utilisons nos chênes noyers et châtaigniers d’âges respectables pour faire des ombrages aux périodes les plus chaudes de la journée et protéger les cultures et les sols.

Vous pourrez également visiter le verger et les 20 variétés de fruitiers et 70 variétés d’aromates dont plus de 25 variétés de menthes, sous le regard protecteur du pigeonnier bi-centenaire et du grand chêne.

Et l’après midi tout en échangeant sur les cultures et les techniques . Nous nous amuserons avec les aromates . Nous confectionnerons des sirops et autres desserts avec nos thyms menthes et autres verveines.

Les visites seront également possibles dimanche 5 Juin.

Seront présents notamment les fermes de Figeac et la Brasserie Lhermitte de Voutezac en haute Corrèze .

Cette année le thème des journées est l’adaptation des jardins face au changement climatique.

