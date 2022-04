Rendez-vous aux jardins au Jardin de Mireille Auriac-sur-Dropt, 3 mai 2022, Auriac-sur-Dropt.

Rendez-vous aux jardins au Jardin de Mireille Jardin de Mireille Au fenouil Auriac-sur-Dropt

2022-05-03 – 2022-06-05 Jardin de Mireille Au fenouil

Auriac-sur-Dropt Lot-et-Garonne Auriac-sur-Dropt

EUR 4 4 Jardin à l’anglaise ; roseraie de rosiers anciens, vivaces, arbustes rares et collection d’iris.

Cette manifestation sur le thème “Les jardins face au changement climatique”, a pour objectif de valoriser la richesse et la variété des jardins, de favoriser les échanges entres les acteurs du jardin et le public et de sensibiliser les visiteurs aux actions mises en œuvre pour faire connaître, conserver, restaurer, créer des jardins, transmettre des savoir-faire et former des jardiniers et jardiniers d’art.

Ministère de la Culture

Jardin de Mireille Au fenouil Auriac-sur-Dropt

