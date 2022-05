Rendez-vous aux jardins : Au fil des générations Apremont-sur-Allier Apremont-sur-Allier Catégories d’évènement: 18150

Rendez-vous aux jardins : Au fil des générations
Apremont-sur-Allier
2022-06-04

Crée par Gilles de Brissac en 1977, le Parc floral d'Apremont, classé « Jardin Remarquable », vous propose une promenade hors du temps. Une cascade chantante, un jardin blanc, des massifs débordants de fleurs aux couleurs éclatantes, des petites maisons parfaitement intégrées, des arbres rares, trois fabriques exotiques, des voûtes de glycines odorantes donnent à ce parc son caractère magique. Les écuries du château abritent une exposition annuelle ainsi qu'une collection unique de 9 calèches du XIXème siècle.

info@apremont-sur-allier.com +33 2 48 77 55 06 http://www.apremont-sur-allier.com/

