Montigny-sur-Aube Côte-d’Or Montigny-sur-Aube Plusieurs manifestations sont prévues durant ces trois jours : Visite des jardins et du parc, dégustations à la terrasse de l’orangerie, ventes des produits issus des vergers et déjeuner à la ferme auberge « À la table des jardiniers » pour les visiteurs. Vente de produits issus des vergers-potagers sur www.drivefermier21520.fr Notre ferme-auberge « A LA TABLE DES JARDINIERS », réservée à nos visiteurs, est ouverte à partir de 12h, du mercredi au dimanche inclus. Notre chef propose aux visiteurs son « Coffret Fraîcheur » élaboré à partir de nos récoltes de fruits et légumes, son « dessert du Jour » et ses sorbets, en terrasse ou dans l’orangerie dans le respect des gestes barrières en vigueur. A commander sur www.chateaudemontigny.com « Préparez votre visite ». 48h avant votre venue. info@chateaudemontigny.com http://www.chateaudemontigny.fr/ Plusieurs manifestations sont prévues durant ces trois jours : Visite des jardins et du parc, dégustations à la terrasse de l’orangerie, ventes des produits issus des vergers et déjeuner à la ferme auberge « À la table des jardiniers » pour les visiteurs. Vente de produits issus des vergers-potagers sur www.drivefermier21520.fr Notre ferme-auberge « A LA TABLE DES JARDINIERS », réservée à nos visiteurs, est ouverte à partir de 12h, du mercredi au dimanche inclus. Notre chef propose aux visiteurs son « Coffret Fraîcheur » élaboré à partir de nos récoltes de fruits et légumes, son « dessert du Jour » et ses sorbets, en terrasse ou dans l’orangerie dans le respect des gestes barrières en vigueur. A commander sur www.chateaudemontigny.com « Préparez votre visite ». 48h avant votre venue. Château de Montigny-sur-Aube 2 rue de l’Eglise Montigny-sur-Aube

