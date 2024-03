Rendez-vous aux jardins, au Château de Mascaraàs Mascaraàs-Haron, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée avec le jardinier en chef, des jardins utilitaires et du parc.

Monument historique inscrit dans sa totalité, extérieur et tous les intérieurs. Reconstruit au XVIe et au XVIIe s., sur les restes d’une forteresse médiévale, il abrite l’ensemble décoratif d’intérieurs authentiques XVIIIe le plus important du nord des Pyrénées-Atlantiques.

Le château est situé dans un grand parc à l’ancienne, composé de parterres, de jardins, d’une vigne de la maison et de bois. Il offre du haut de la colline, une splendide vue sur les Pyrénées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-01 12:00:00

Mascaraàs-Haron 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chateau.mascaraas@gmail.com

