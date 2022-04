RENDEZ-VOUS AUX JARDINS AU CHÂTEAU DE LA TOURLANDRY Chemillé-en-Anjou, 4 juin 2022, Chemillé-en-Anjou.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS AU CHÂTEAU DE LA TOURLANDRY Château de la Tourlandry Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou

2022-06-04 – 2022-06-04 Château de la Tourlandry Allée de Maillé

Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé-en-Anjou

EUR 8 8 Rendez-vous au Château de la Tourlandry dans le Maine et Loire entre Angers et Cholet pour les rendez-vous aux jardins !

Visites découvertes des parcs et jardins du château de La Tourlandry.

Les extérieurs du château de la Tourlandry sont, depuis 2018, en pleine mutation. Les visiteurs peuvent désormais profiter des allées, des plantations fruitières et d’une promenade documentée sur les sciences botaniques du XIXème siècle. Cette flânerie végétale prend place dans le futur PermaParc du château dont le chantier de reforestation s’achève cette année.

2 visites guidées : l’une sur le thème des “Explorations scientifiques et botaniques du XIXème siècle” ; l’autre sur “La science du végétal et de l’écologie” (Durée : 1h chacune environ).

Lors de la visite libre des parcs et jardins, les visiteurs pourront partager leurs photos sur le site internet du Château de La Tourlandry. L’une des photos sera élue “Meilleure photo Nature des Jardins du Château de La Tourlandry”. Une récompense sera à la clé.

En visite libre également : découverte de son arbre astrologique sur le principe de l’astrologie celtique. Le visiteur pourra connaître son arbre astrologique en fonction de son jour et mois de naissance.

Rendez-vous aux jardins au Château de la Tourlandry !

assochateaulatourlandry@gmail.com +33 7 60 42 65 63

Château de la Tourlandry Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou

