RENDEZ-VOUS AUX JARDINS AU CHÂTEAU DE LA BARONNIÈRE 2021-06-05 – 2021-06-06 LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Château de la Baronnière

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Mauges-sur-Loire

Une plante qui sent le Coca-cola, du gingembre de Cochinchine, de la sauge ananas, des kiwis rouges sans poils, un hôtel des insectes… Le jardin privé de la Baronnière ouvre au public un week-end de juin chaque année, à l’occasion des Rendez-vous aux jardins. Cet événement, organisé sous l’égide du ministère de la Culture, permet aux visiteurs de découvrir le savoir-faire des jardiniers et des paysagistes dans des milliers de parcs et jardins privés et publics de France et d’Europe.

Chaque année, en mars, dans la jolie serre XIXème du jardin de La Baronnière, Anne du Boucheron prépare 2.000 petits plants issus de ses semis de légumes et de fleurs. À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, elle vend les excédents (à partir d’1 euro le godet).

Un stand de snack et de boissons avec des tables et des chaises vous permettra de faire une pause gourmande.

Le jardin biodynamique de la Baronnière se dévoile chaque année en juin, profitez d’une visite guidée avec Anne Du Boucheron, botaniste passionée qui a conçu cet endroit.

+33 6 17 32 22 85 http://chateaudelabaronniere.com/

