Rendez-vous aux jardins au château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye Catégories d’évènement: 72310

Bessé-sur-Braye

Rendez-vous aux jardins au château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye, 3 juin 2022, Bessé-sur-Braye. Rendez-vous aux jardins au château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye

2022-06-03 – 2022-06-03

Bessé-sur-Braye 72310 Bessé-sur-Braye Sarthe Pays de la Loire 6.5 EUR Rendez-vous aux jardins au château de Courtanvaux. Visite thématique sur l’histoire du parc et des jardins à 10h30. Départ depuis la cour d’honneur. Visite libre et gratuite du parc. Possibilité de géocaching (feuille de route à télécharger sur le site internet du château www.chateaudecourtanvaux.com, à la rubrique “Géocaching : une chasse au trésor des temps modernes”). Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le château de Courtanvaux vous propose une visite guidée et un géocaching. +33 2 43 35 34 43 Rendez-vous aux jardins au château de Courtanvaux. Visite thématique sur l’histoire du parc et des jardins à 10h30. Départ depuis la cour d’honneur. Visite libre et gratuite du parc. Possibilité de géocaching (feuille de route à télécharger sur le site internet du château www.chateaudecourtanvaux.com, à la rubrique “Géocaching : une chasse au trésor des temps modernes”). Chateau-de-Courtanvaux

Bessé-sur-Braye

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 72310, Bessé-sur-Braye Autres Lieu Bessé-sur-Braye Adresse Ville Bessé-sur-Braye lieuville Bessé-sur-Braye Departement 72310

Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye 72310 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besse-sur-braye/

Rendez-vous aux jardins au château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye 2022-06-03 was last modified: by Rendez-vous aux jardins au château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye 3 juin 2022 72310 Bessé-sur-Braye

Bessé-sur-Braye 72310