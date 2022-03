“Rendez-Vous aux Jardins” au château Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Julien-Beychevelle

“Rendez-Vous aux Jardins” au château Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle, 3 juin 2022, Saint-Julien-Beychevelle. “Rendez-Vous aux Jardins” au château Beychevelle Route des Châteaux Château Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle

2022-06-03 – 2022-06-03 Route des Châteaux Château Beychevelle

Saint-Julien-Beychevelle Gironde Saint-Julien-Beychevelle EUR 0 Dans le cadre des “Rendez-vous aux jardins”, le château Beychevelle ouvre les portes de son jardin à la visite. Au programme :

Vendredi 3 :

de 9h00 à 12h30 : visite libre

de 14h00 à 16h00 : visite guidée avec présentation du château autour du verre de l’amitié, puis visite du parc en compagnie du jardinier. Animation découverte d’un potager bio et discussion autour des conséquences du réchauffement climatique sur les légumes

Samedi 4 et Dimanche 5 : visite libre.

