Égletons Corrèze 2 Avenue d’Orluc Centre de Découverte du Moyen-Âge Égletons À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, le Centre de Découverte du Moyen-Âge ouvre ses portes pour la saison 2022. Les jardins face au changement climatique : GRATUIT ouvert de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. – Samedi 4 juin 2022 de 15h00 à 16h30 animation par le CPIE

Venez-vous initier à la permaculture, différentes techniques seront présentées, lasagnes, compostage. Atelier ludique à destination d’apprentis jardiniers. – Dimanche 5 juin 2022 de 10h30 à 12h00 animation par le CPIE

Venez découvrir cet atelier ludique sur les insectes pollinisateurs, ce qu’ils font pour nous dans le jardin et ce que nous pouvons faire pour eux face au changement climatique. Vous pourrez également garnir un hôtel à insectes et comprendre la vie du sol. Renseignements au 05 55 93 29 66 ou cdma@mairie-egletons.com cdma@mairie-egletons.fr +33 5 55 93 29 66 Égletons

