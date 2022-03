Rendez-vous aux jardins : Atelier photo à Saint Fraimbault Saint-Fraimbault Saint-Fraimbault Catégories d’évènement: Orne

Rendez-vous aux jardins : Atelier photo à Saint Fraimbault Saint-Fraimbault, 5 juin 2022, Saint-Fraimbault. Rendez-vous aux jardins : Atelier photo à Saint Fraimbault Saint-Fraimbault

2022-06-05 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-05

Saint-Fraimbault Orne Saint-Fraimbault (Re) découvrez l’authentique village fleuri de Saint Fraimbault à l’occasion d’un atelier photo.

Deux photographes du Pays de Domfront vous donneront leurs trucs et astuces pour capturer la beauté des plantes ! Être équipé d’un appareil photo.

Sur… info@ot-domfront.com +33 2 33 38 53 97 http://www.ot-domfront.com/ (Re) découvrez l’authentique village fleuri de Saint Fraimbault à l’occasion d’un atelier photo.

