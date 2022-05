Rendez-vous aux jardins : atelier Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous aux jardins : atelier Pau, 5 juin 2022, Pau. Rendez-vous aux jardins : atelier Rue Amédée Roussille Jardin Marsan Pau

2022-06-05 – 2022-06-05 Rue Amédée Roussille Jardin Marsan

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 De 10h à 17h : Atelier

« LES PLANTES COMPAGNES » AVEC ARTPICULTURE Au travers de cet atelier, découvrez l’incroyable pouvoir des plantes compagnes ! Protection des cultures, amélioration du goût des légumes, meilleure pollinisation… Vous découvrirez à quel point certaines plantes peuvent être nos alliées du potager et ainsi lutter contre les effets du réchauffement climatique. Horaire : 10h, 11h45, 14h ou 15h45

Durée : 1h15

