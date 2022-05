Rendez-vous aux jardins : atelier et rencontre Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous aux jardins : atelier et rencontre Pau, 5 juin 2022, Pau. Rendez-vous aux jardins : atelier et rencontre Jardin partagé Guynemer 21 Rue du Capitaine Guynemer Pau

2022-06-05 – 2022-06-05 Jardin partagé Guynemer 21 Rue du Capitaine Guynemer

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 De 11h à 17h30 : Atelier & rencontre

LE JARDIN PARTAGÉ GUYNEMER Nos jardiniers vous proposent de découvrir ce coin de nature et de partage. Le midi, retrouvons-nous autour d’un apéritif et d’un pique-nique festif du type auberge espagnole. A 15h partez en atelier à la découverte des « Sauvages du jardin » avec Emilie, maraichère, et réalisez des préparations sucrées à partir des plantes identifiées. Durée 2h De 11h à 17h30 : Atelier & rencontre

LE JARDIN PARTAGÉ GUYNEMER Nos jardiniers vous proposent de découvrir ce coin de nature et de partage. Le midi, retrouvons-nous autour d’un apéritif et d’un pique-nique festif du type auberge espagnole. A 15h partez en atelier à la découverte des « Sauvages du jardin » avec Emilie, maraichère, et réalisez des préparations sucrées à partir des plantes identifiées. Durée 2h +33 6 99 92 81 46 De 11h à 17h30 : Atelier & rencontre

LE JARDIN PARTAGÉ GUYNEMER Nos jardiniers vous proposent de découvrir ce coin de nature et de partage. Le midi, retrouvons-nous autour d’un apéritif et d’un pique-nique festif du type auberge espagnole. A 15h partez en atelier à la découverte des « Sauvages du jardin » avec Emilie, maraichère, et réalisez des préparations sucrées à partir des plantes identifiées. Durée 2h Jardin partagé Guynemer 21 Rue du Capitaine Guynemer Pau

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Jardin partagé Guynemer 21 Rue du Capitaine Guynemer Ville Pau lieuville Jardin partagé Guynemer 21 Rue du Capitaine Guynemer Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Rendez-vous aux jardins : atelier et rencontre Pau 2022-06-05 was last modified: by Rendez-vous aux jardins : atelier et rencontre Pau Pau 5 juin 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques