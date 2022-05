Rendez-vous aux jardins : Atelier de l’apprenti herboriste médiéval Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Rendez-vous aux jardins : Atelier de l'apprenti herboriste médiéval
Nogent-le-Rotrou, 5 juin 2022

Manipulation d'un mortier, du pilon pour broyer les "bonnes herbes", les sentir, les reconnaître, les nommer. Mettez vos 5 sens en éveil pour participer à l'atelier de l'apprenti herboriste médiéval et repartez avec votre création.

