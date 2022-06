RENDEZ-VOUS AUX JARDINS- ANIMATIONS SAMEDI 4 JUIN

2022-06-04 – 2022-06-04 Samedi 4 juin dans les jardins du Château d’Hardelot :

9h à 12h: Troc de plantes

14h: les jardins face au changement climatique

15h: Lecture pour les enfants

16h: les jardins de bord de mer

10h à 17h: animations Eden 62

