Rendez-vous aux Jardins – Alès Ville Fleurie, 3 juin 2022, .

Rendez-vous aux Jardins – Alès Ville Fleurie

2022-06-03 – 2022-06-05

Parce qu’aujourd’hui plus que jamais, il appartient à chacun de nous de s’engager en faveur de la lutte contre le changement climatique et la préservation des ressources naturelles, le thème retenu pour la dix-neuvième édition des Rendez-vous aux jardins portera sur les jardins face au changement climatique.Nous vous proposons donc de venir découvrir les jardins d’Alès Agglomération face au changement climatique, en présence de spécialistes en botanique, jardinage et pomologie.Au programme de ces trois jours d’exploration à Alès :Vendredi 3 juin : – Visite guidée par Alain Renaux, ethnobotaniste sous l’angle de l’utilisation des plantes, qu’elle soit alimentaire, médicinale ou encore ludique. De 14h à 16h, au parc de Conilhères.- Le bien être en herbes, film documentaire en présence de Alain Renaux et de Raymond Achilli (réalisateur) sur l’usage des plantes sauvages. Gratuit. De 18h à 20h, Le Capitole, place de la Mairie.Samedi 4 et dimanche 5 juin : – Visite du jardin ethnobotanique et animations avec l’équipe du Centre national de Pomologie. Jeu de piste pour les enfants de 5 à 12 ans. Accès libre de 10h à 16h, visites guidées à 10h30 et à 14h. Rendez-vous au Jardin Les terrasses du Bosquet, parc du Bosquet.*Infos pratiques :- Rendez-vous les 3, 4 et 5 juin 2022- Où? : Parc de Cornilhères et Jardin du Bosquet à Alès- Quand ? : Horaires variables, voir le texte de l’annonce- Tarif : Toutes les animations proposées sont entièrement gratuites- Réservation pour la visite guidée par téléphone au 04 66 56 50 24

+33 4 66 56 50 24

dernière mise à jour : 2022-05-12 par