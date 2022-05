Rendez-vous aux jardins Abbeville, 4 juin 2022, Abbeville.

Rendez-vous aux jardins Abbeville

2022-06-04 – 2022-06-04

Abbeville Somme

Chaque premier week-end de juin, les jardins vous ouvrent leurs portes et vous réservent des surprises !

Salon de thé éphémère

(sous réserve des conditions sanitaires en vigueur lors des Rendez-vous aux jardins)

En continu de 14 h à 18 h

Accordez vous un halte en profitant des charmes des jardins atour d’un thé et d’une collation.

Présentation de la production florale municipale

En continu de 14 h à 18 h

Présentation de la production florale municipale et des futures plantations 2022.

Âge : de 0 à 99 ans

Présentation du rucher du Carmel – Maison du patrimoine

En continu de 14 h à 18 h

Âge : de 6 à 99 ans

Découverte ludique et pédagogique du rucher du Carmel. L’ancien monastère accueille en effet de nouvelles habitantes ! Venez comprendre le fonctionnement d’une ruche et peut-être rencontrer la reine…

Découverte de la grainothèque

En continu de 15 h à 17 h

Découverte de la grainothèque par le service des bibliothèques

Âge : de 0 à 99 ans

La graino quoi ?! Pas de panique, Nathalie vous attend dans les jardins pour vous présenter cette collection un peu particulière que vous pourrez retrouver ensuite à la médiathèque Robert Mallet. Avis aux jardiniers en herbe !

Visite guidée « Histoire et évolutions des jardins du Carmel »

Horaire : 14 h 30

Âge : de 12 à 99 ans

Les jardins de l’ancien Carmel témoignent sur près de 9 000 m² de l’activité monastique du lieu depuis le début du XVIIe siècle. D’abord couvent de capucins,

le site fut racheté au début des années 1820 pour être réaménagé par les carmélites qui l’occupèrent jusqu’en 1998.

Les jardins répondent ainsi aux besoins de la communauté : potager, verger, jardin du noviciat, du cloître, etc. La visite vous emmènera à la découverte des différentes espèces de végétaux qui ornent ces lieux.

En pratique : Jardin du Carmel – Maison du Patrimoine, 34-36 rue des Capucins 80100 Abbeville

Renseignements et réservation obligatoire : Service de publics, 03 22 20 29 69 – Gratuit

Visite guidée « Le jardin de l’hôtel d’Emonville, un jardin remarquable »

Horaire : 17 h

Âge : de 12 à 99 ans

Ce jardin anglo-chinois est propice à la promenade et à la découverte de la flore. Il s’inscrit dans le goût de l’époque et voit son aménagement parachevé au début des années 1860 par l’érection d’un hôtel particulier par la famille Foucques d’Emonville sur les plans d’Hector Lefuel. La visite vous emmènera à la découverte de l’hôtel particulier, des différentes espèces de végétaux et des statues qui ornent le site.

En pratique : Jardin de l’hôtel d’Emonville. 26 place Clemenceau, 80100 Abbeville. Rendez-vous sur le perron des Archives et Bibliothèque patrimoniale.

Renseignements et réservation obligatoire : Service de publics, 03 22 20 29 69 – Gratuit

Chaque premier week-end de juin, les jardins vous ouvrent leurs portes et vous réservent des surprises !

Salon de thé éphémère

(sous réserve des conditions sanitaires en vigueur lors des Rendez-vous aux jardins)

En continu de 14 h à 18 h

Accordez vous un halte en profitant des charmes des jardins atour d’un thé et d’une collation.

Présentation de la production florale municipale

En continu de 14 h à 18 h

Présentation de la production florale municipale et des futures plantations 2022.

Âge : de 0 à 99 ans

Présentation du rucher du Carmel – Maison du patrimoine

En continu de 14 h à 18 h

Âge : de 6 à 99 ans

Découverte ludique et pédagogique du rucher du Carmel. L’ancien monastère accueille en effet de nouvelles habitantes ! Venez comprendre le fonctionnement d’une ruche et peut-être rencontrer la reine…

Découverte de la grainothèque

En continu de 15 h à 17 h

Découverte de la grainothèque par le service des bibliothèques

Âge : de 0 à 99 ans

La graino quoi ?! Pas de panique, Nathalie vous attend dans les jardins pour vous présenter cette collection un peu particulière que vous pourrez retrouver ensuite à la médiathèque Robert Mallet. Avis aux jardiniers en herbe !

Visite guidée « Histoire et évolutions des jardins du Carmel »

Horaire : 14 h 30

Âge : de 12 à 99 ans

Les jardins de l’ancien Carmel témoignent sur près de 9 000 m² de l’activité monastique du lieu depuis le début du XVIIe siècle. D’abord couvent de capucins,

le site fut racheté au début des années 1820 pour être réaménagé par les carmélites qui l’occupèrent jusqu’en 1998.

Les jardins répondent ainsi aux besoins de la communauté : potager, verger, jardin du noviciat, du cloître, etc. La visite vous emmènera à la découverte des différentes espèces de végétaux qui ornent ces lieux.

En pratique : Jardin du Carmel – Maison du Patrimoine, 34-36 rue des Capucins 80100 Abbeville

Renseignements et réservation obligatoire : Service de publics, 03 22 20 29 69 – Gratuit

Visite guidée « Le jardin de l’hôtel d’Emonville, un jardin remarquable »

Horaire : 17 h

Âge : de 12 à 99 ans

Ce jardin anglo-chinois est propice à la promenade et à la découverte de la flore. Il s’inscrit dans le goût de l’époque et voit son aménagement parachevé au début des années 1860 par l’érection d’un hôtel particulier par la famille Foucques d’Emonville sur les plans d’Hector Lefuel. La visite vous emmènera à la découverte de l’hôtel particulier, des différentes espèces de végétaux et des statues qui ornent le site.

En pratique : Jardin de l’hôtel d’Emonville. 26 place Clemenceau, 80100 Abbeville. Rendez-vous sur le perron des Archives et Bibliothèque patrimoniale.

Renseignements et réservation obligatoire : Service de publics, 03 22 20 29 69 – Gratuit

Chaque premier week-end de juin, les jardins vous ouvrent leurs portes et vous réservent des surprises !

Salon de thé éphémère

(sous réserve des conditions sanitaires en vigueur lors des Rendez-vous aux jardins)

En continu de 14 h à 18 h

Accordez vous un halte en profitant des charmes des jardins atour d’un thé et d’une collation.

Présentation de la production florale municipale

En continu de 14 h à 18 h

Présentation de la production florale municipale et des futures plantations 2022.

Âge : de 0 à 99 ans

Présentation du rucher du Carmel – Maison du patrimoine

En continu de 14 h à 18 h

Âge : de 6 à 99 ans

Découverte ludique et pédagogique du rucher du Carmel. L’ancien monastère accueille en effet de nouvelles habitantes ! Venez comprendre le fonctionnement d’une ruche et peut-être rencontrer la reine…

Découverte de la grainothèque

En continu de 15 h à 17 h

Découverte de la grainothèque par le service des bibliothèques

Âge : de 0 à 99 ans

La graino quoi ?! Pas de panique, Nathalie vous attend dans les jardins pour vous présenter cette collection un peu particulière que vous pourrez retrouver ensuite à la médiathèque Robert Mallet. Avis aux jardiniers en herbe !

Visite guidée « Histoire et évolutions des jardins du Carmel »

Horaire : 14 h 30

Âge : de 12 à 99 ans

Les jardins de l’ancien Carmel témoignent sur près de 9 000 m² de l’activité monastique du lieu depuis le début du XVIIe siècle. D’abord couvent de capucins,

le site fut racheté au début des années 1820 pour être réaménagé par les carmélites qui l’occupèrent jusqu’en 1998.

Les jardins répondent ainsi aux besoins de la communauté : potager, verger, jardin du noviciat, du cloître, etc. La visite vous emmènera à la découverte des différentes espèces de végétaux qui ornent ces lieux.

En pratique : Jardin du Carmel – Maison du Patrimoine, 34-36 rue des Capucins 80100 Abbeville

Renseignements et réservation obligatoire : Service de publics, 03 22 20 29 69 – Gratuit

Visite guidée « Le jardin de l’hôtel d’Emonville, un jardin remarquable »

Horaire : 17 h

Âge : de 12 à 99 ans

Ce jardin anglo-chinois est propice à la promenade et à la découverte de la flore. Il s’inscrit dans le goût de l’époque et voit son aménagement parachevé au début des années 1860 par l’érection d’un hôtel particulier par la famille Foucques d’Emonville sur les plans d’Hector Lefuel. La visite vous emmènera à la découverte de l’hôtel particulier, des différentes espèces de végétaux et des statues qui ornent le site.

En pratique : Jardin de l’hôtel d’Emonville. 26 place Clemenceau, 80100 Abbeville. Rendez-vous sur le perron des Archives et Bibliothèque patrimoniale.

Renseignements et réservation obligatoire : Service de publics, 03 22 20 29 69 – Gratuit

olivier leclercq

Abbeville

dernière mise à jour : 2022-05-03 par