Rendez-vous aux jardins à Saint-Vincent Jalmoutiers

Rendez-vous aux jardins à Saint-Vincent Jalmoutiers, 4 juin 2022, . Rendez-vous aux jardins à Saint-Vincent Jalmoutiers

2022-06-04 – 2022-06-05 Parc des Doublorigènes.

Journées nationales Rendez-vous aux jardins de 10h30 à 19h expo – visite.

Dimanche 05 juin, à 11h et 15 h – déambulation théâtrale “Ah! Que c’est beau la nature !” Tout public.

Tarifs d’entrée du parc. Adultes : 6€ / enfant : 5€

Renseignements : 06.30.91.59.64 Parc des Doublorigènes.

