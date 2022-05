Rendez-vous aux jardins à Mont-Dauphin Jardin historique de la place-forte de Montdauphin, 4 juin 2022, Mont-Dauphin.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin historique de la place-forte de Montdauphin

### **SAMEDI 4 JUIN** ### **spectacles numéros aériens, acrobaties au sol, roue et danse. Association “t’es rien sans la terre”** ### à 17 heures, **promenade commentée avec André Frezet “les jardins et la Plantation de Mont-Dauphin”**. RV devant l’église. Réservations par SMS au 06 47 95 99 51 ou [asso.montdauphinunesco@orange.fr](mailto:asso.montdauphinunesco@orange.fr) ### **DIMANCHE 5 JUIN** ### **Visites commentées du jardin historique municipal avec Emmanuel Borel à 10 h et 14 h** (Commune) ### Exposition LPO de 8h30 à 16h (LPO) ### **Vide-greniers et marché aux plants**, toute la journée. Organisés par le **Comité des Fêtes** de Mont-Dauphin. ### **Balade ornithologique à 9 heures**. RV Place Vauban. **Avec Robert Balestra** ### Journée ponctuée de **spectacles numéros aériens, acrobaties au sol, roue et danse. Association “t’es rien sans la terre”,** avec une heure de questions et échanges sur les démarches environnementales et le lien avec la culture.

Entrée libre

Visitez le jardin historique et profitez du spectacle “t’es rien sans la terre”, d’une intervention de la LPO et d’un vide-greniers.

Jardin historique de la place-forte de Montdauphin mairie de Mont-Dauphin, Mont-Dauphin, Hautes Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur Mont-Dauphin Hautes-Alpes



