2022-06-04 – 2022-06-05

Vézac Dordogne Pour fêter dignement les « Rendez-vous aux jardins », Marqueyssac se met au diapason d’un week-end exceptionnel, théâtre enchanteur et enchanté d’une multitude d’animations et d’activités. Le Samedi 4 Juin à partir de 19h : UNE SOIRÉE AUX CHANDELLES EXCEPTIONNELLE

Tel un conte de fée, dès le coucher du soleil et jusqu’à minuit, le domaine de Marqueyssac se transforme d’un coup de baguette magique pour revêtir ses plus beaux habits de lumière. Le Dimanche 5 Juin, toute la journée :

Spectacle “Effets Fleurs” rêver la nature avec la compagnie Lilou,

Démonstration de taille,

Activités haut perchées à la Via Ferrata et au parcours filet,

Vézac

