Jardin au fil du temps, Jardins botaniques, jardins d’agrément, jardins à la française ou à l’anglaise, jardins scolaires, jardins zoologiques, ou jardins d’enfants… à travers des ouvrages illustrés anciens du XVIIe à la fin du XIXe siècle, venez découvrir toutes les richesses qui se cachent derrière ce terme. Présentation d’ouvrages anciens illustrés en lien avec les jardins depuis le XVIIe siècle jusqu’au XIXe ou encore Déambulation ethnobotanique, visite guidée du jardin, mission pollinisation, la station météo de l’ENS de Lyon, végétalisons notre quartier, Venez découvrir notre programmation… Notre programmation grand public ENS de Lyon 15 parvis René Descartes, 69007 lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Métropole de Lyon

