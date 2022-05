Rendez-vous aux jardins à l’ENS de Lyon ENS de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

le vendredi 3 juin à 09:00

L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir à un large public la richesse et la diversité des parcs et jardins et de le sensibiliser aux actions mises en œuvre par le ministère de la Culture pour favoriser la connaissance, la protection, la conservation, l’entretien, la restauration et la création de jardins ainsi qu’à la transmission des savoir-faire, tout en s’attachant à mettre en valeur leur dimension artistique et culturelle. **Découvrez toute notre programmation pour les scolaires** : [http://www.ens-lyon.fr/indexation/evenements-associes/programme-des-rendez-vous-aux-jardins-2022-public-scolaire](http://www.ens-lyon.fr/indexation/evenements-associes/programme-des-rendez-vous-aux-jardins-2022-public-scolaire) Découvrez l’ensemble de notre programmation ENS de Lyon 15 parvis René Descartes, 69007 lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Métropole de Lyon

