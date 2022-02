Rendez-vous aux jardins à l’arboretum du Tuffeau. Faire le tour du monde à travers 300 espèces d’arbres et arbustes en visite guidée Arboretum du tuffeau Saint-Gervais-de-Vic Catégories d’évènement: Saint-Gervais-de-Vic

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Arboretum du tuffeau

Visite guidée à travers 300 arbres et arbustes de tous les continents Nous irons en priorité vers les arbres en fleurs et vers ceux dont les feuilles ou les aiguilles dégagent un parfum puissant. Les visiteurs seront encouragés à toucher les feuilles et les écorces aux textures variées. Nous observerons les effets du changement climatique sur la biodiversité, quels arbres ont souffert du changement climatique et quels sont ceux qui s’en accommodent. Nous évoquerons les protections possibles contre le soleil et la sécheresse. Le circuit de visite peut s’adapter à la condition physique des visiteurs. Une pause rafraichissante à mi-parcours et des sièges sur le circuit sont possibles.

Gratuité pour tous. Prévoir des bottes par temps pluvieux.

Visite guidée interactive où tous les sens sont invités et où l’observation est sollicitée. Arboretum du tuffeau “Le Tuffeau”, Saint-Gervais-de-Vic, Sarthe, Pays de la Loire Saint-Gervais-de-Vic Sarthe

