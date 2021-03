Marmagne Marmagne 21500, Marmagne Rendez-vous aux jardins à l’abbaye de Fontenay Marmagne Catégories d’évènement: 21500

Marmagne

Rendez-vous aux jardins à l’abbaye de Fontenay, 4 juin 2021-4 juin 2021, Marmagne. Rendez-vous aux jardins à l’abbaye de Fontenay 2021-06-04 10:00:00 – 2021-06-06 18:00:00

Marmagne 21500 EUR 7 9 Venez découvrir les jardins de Fontenay, à l’occasion des Rendez-vous aux jardins organisés chaque année par le ministère de la Culture.

Les jardins de Fontenay sont reconnus particulièrement depuis 2004 date de leur labellisation comme « Jardins Remarquable ». Une autre labellisation a été décernée au platane historique de Fontenay en 2018 « Arbre Remarquable ».

Les passionnés de jardins découvriront une architecture paysagère « franco-anglaise » œuvre des propriétaires et de l’architecte-paysager Peter Holmes.

Visites guidées des jardins le samedi et le dimanche vous seront proposées toutes les heures, par les jardiniers qui entretiennent toutes l’année les jardins de Fontenay.

