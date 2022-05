Rendez vous aux Jardins à la Renardière Bellou-le-Trichard Bellou-le-Trichard Catégories d’évènement: BELLOU LE TRICHARD

Imaginé et réalisé pour toutes les saisons, ce jardin naturaliste se pose sur une colline avec des vues magnifique sur le bocage percheron. Le jardin s’intègre dans le paysage avec un mélange de graminées, de vivaces et de créativité. Le jardin Perché dans le Perche à Bellou-le-Trichard s’ouvre pour le Rendez vous aux jardins pour une visite libre.

+33 6 24 84 98 25 http://www.perchedansleperche.com/

