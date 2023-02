Rendez-vous aux Jardins à la Mothe-Chandeniers, 3 juin 2023, Les Trois-Moutiers .

Rendez-vous aux Jardins à la Mothe-Chandeniers

Route de Chinon Les Trois-Moutiers Vienne

2023-06-03 – 2023-06-04

Les Trois-Moutiers

Vienne

Le château de la Mothe Chandeniers propose une troisième édition de l’événement national, rendez-vous aux jardins.

En plus, des exposants, artisans et producteurs locaux, nous proposerons des ateliers créatifs pour les enfants autour de la végétation du parc de la Mothe Chandeniers. Il y aura aussi des conférences sur le thème de la nature, et pleins d’autres surprises à découvrir sur place !

Les Trois-Moutiers

