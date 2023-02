Rendez-vous aux Jardins à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche ADT41 Couëtron-au-Perche Catégories d’Évènement: Couëtron-au-Perche

Loir-et-Cher Couëtron-au-Perche EUR Rendez-vous aux Jardins à la Commanderie d’Arville. Composé de quatre carrés thématiques entourés de haies basse champêtres, le jardin médiéval de la Commanderie présente de nombreuses variétés de végétaux cultivés au Moyen-âge : plantes des champs, potagères, utilitaires et médicinales. #visitesguidées. Une médiatrice du site vous emmène à travers le jardin pour découvrir l’usage et la symbolique de ces plantes durant le Moyen-âge…=> Samedi et dimanche : à 11h, 15h et 16h30 (durée : 1h, réservation conseillée). #encresvégétales

Dimanche 6 juin, Elisabeth Dumont nous plonge dans l’univers des encres végétales, à travers deux animations : des ateliers familles, pour apprendre à composer le “vert d’iris” et des mini-conférences pour faire connaissance avec l“encre au fer” Rendez-vous au jardin médiéval de la Commanderie d’Arville. Visites guidées du jardin, ateliers famille et mini-conférences sur les encres végétales. +33 2 54 80 75 41 Nicolas Hutteau

dernière mise à jour : 2023-01-30 par ADT41

