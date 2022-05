Rendez-vous aux jardins à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard, 4 juin 2022, Vallée-de-Ronsard.

Rendez-vous aux jardins à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard

2022-06-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-05 19:00:00 19:00:00

Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher Vallée-de-Ronsard

Rendez-vous aux jardins à Vallée-de-Ronsard. Profitez de ces portes ouvertes pour découvrir 9 jardins du village. Détail à découvrir dans le communiqué ci-dessous. Nouveauté en 2022 : le festival les jardin’ales. Trois groupes (Suck Da Head, Les Skalators et La Vaginale – fanfare de la médecine de Tours) sur les deux jours. Le principe : déambulation dans les rues et jardins en journée et concert en soirée dans la cour de l’école. Buvette et restauration sur place.

Visite de jardins de particuliers.

+33 6 83 55 37 38 http://www.lesjardindecassandre.com/

Alexandre Cochonneau

Vallée-de-Ronsard

