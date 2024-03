RENDEZ-VOUS AUX JARDINS À CAMIFOLIA CHEMILLÉ Chemillé-en-Anjou, samedi 1 juin 2024.

Thématique 2024 ‘Les cinq sens au jardin’ Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la diversité et la richesse des jardins, la manifestation met en valeur l’art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural. La commune de Chemillé

Samedi 1er juin

Visite libre du jardin

Exposition A fleur de pots pots mis en place, exposés pour le spectacle du dimanche de la Compagnie Quat-z-yeux.

Parcours des 5 sens

De 14h à 18h Balade verte organisée par le Conseil Municipal des Jeunes départ au Jardin Camifolia puis balade le long de l’Hyrôme. Sur le parcours, des associations locales en lien avec l’écologie, l’environnement, la biodiversité, le consommer mieux tiendront des stands sous forme d’atelier pour vous présenter leur activité et que chacun puisse repartir avec des astuces pour préserver notre planète. Cet évènement se veut ludique, familial et accessible à tous. Poussette possible.

De 16h30 à 17h30 Spectacle de marionnettes Aux pommes biscornues par la Compagnie Le Nid. Monsieur Jean est un homme ordinaire. Quand il a faim, il ouvre son frigo et prend au hasard les aliments qui ne sont pas périmés. Au supermarché, il achète sans réfléchir, sans liste de courses, en suivant les promotions. Il aime les jolis emballages qui lui promettent monts et merveilles, et ça tombe bien il travaille dans un usine qui en produit. Mais Monsieur Jean va rencontrer Mademoiselle Jeanne et toute sa vie s’en trouvera bouleversée .

Dimanche 2 juin de 10h à 18h

Visite libre du jardin

Démonstration de distillation d’huile essentielle

Découverte de la ruche pédagogique

Parcours des 5 sens

Vide-jardin Vous avez, chez vous, des outils que vous n’utilisez plus ?

Venez nous rejoindre au vide-jardin qui sera installé au sein-même du Jardin Camifolia. Vous pourrez y vendre ou échanger des graines, des plants, des bêches, pioches, brouettes et même de la décoration de jardin… et tout ceci, sur un emplacement gratuit, sur inscription au 02 41 498 498 ou par mail contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

16 h A Fleur de pots par la Compagnie Quat-z-yeux. Si vous aviez à choisir un fruit ou un légume, ce serait lequel ? Poireau, Aubergine, Abricot ? Alain Gerbault s’installe dans la nature avec ses pots, ses assiettes de graines, et nous donne à entendre sa poésie. À déguster de bouche à oreille ! Spectacle poétique d’Alain Gerbault Poésie à fleur .

Mise en place des pots dès le samedi dans le jardin.

A Chemillé-en-Anjou découvrez un programme de visites de jardins répartis sur la commune. Publics, associatifs, privés ou scolaires, les jardins vous ouvrent leurs portes, demandez le programme ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-02 19:00:00

CHEMILLÉ 1 rue de l’Arzillé

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

