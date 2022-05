Rendez-vous aux jardins 3-5 juin 2022 Entrée principale du cimetière du vieux-château,montée du souvenir,06500 Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Les **”Rendez-vous au jardin”**, organisés par le Ministère de la Culture depuis 2003, ont pour vocation de faire connaître au public notre patrimoine “jardin” et la place de la création dans ce domaine. Cette année le thème de la manifestation est ” Les jardins façe au changement climatique”. ### A cette occasion, le service du Patrimoine de la Ville de Menton vous propose une visite guidée : promenade dans le quartier du Fossan * **_Dimanche 5 juin_** _:_ visite guidée par un guide-conférencier agréé par le Mnistère de la Culture **à 10h. Rendez-vous devant l’entrée principale du cimetière du Vieux Château.**

La gratuité est accordée pendant toute la durée de la manifestation

