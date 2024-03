Rendez-vous aux jardins 2024 Jardins Partagés Les Herbes Folles Médrac, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous aux jardins 2024 Venez découvrir notre jardin partagé : nos carrés et nos buttes cultivées, nos plantes grimpantes, rampantes, odorantes ou florissantes ! Samedi 1 juin, 11h00 Jardins Partagés Les Herbes Folles Entrée libre

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Au programme : visite du jardin, atelier d’initiation au compostage, de fabrication de tawashis…

Une journée d’échange et de partage entre jardiniers débutants et passionnés ! N’hésitez pas à passer nous voir !

Jardins Partagés Les Herbes Folles 225 avenue de la Gironde, 33480 Moulis en médoc Médrac 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine 07 78 41 25 98 Création, entretien et exploitation de jardins collectifs, dans un but de partage et d’échanges. Parking de l’école élémentaire de Moulis-en-Médoc

