Rendez-vous aux jardins 2024 Château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle, vendredi 31 mai 2024.

Rendez-vous aux jardins 2024 En 1900, le propriétaire du château, Charles Claverie, commande d’incroyables travaux pour la restauration du château. Il crée un parc en faisant appel au célèbre architecte paysagiste Jules Vacherot… 31 mai – 2 juin Château des Milandes Adulte : 13.50€, enfant (5-16 ans) : 9.00, PMR : 11€, Gratuit pour les moins de 5 ans et fauteuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:30:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

En 1900, le propriétaire du château, Charles Claverie, commande d’incroyables travaux pour la restauration du château. Il crée un parc en faisant appel au célèbre architecte paysagiste Jules Vacherot (1862-1925). Le parc est alors constitué d’un parc régulier avec grande perspective, auquel se juxtapose un parc irrégulier dit paysager. En 2016 : Restauration du grand jardin régulier par Madame Françoise Phiquepal, architecte-paysagiste, spécialiste des jardins historiques ; 2020 : suite des aménagements du parc paysager.

Animations :

– Vendredi, samedi et dimanche 9h30-19h (dernière admission 18h) : visite libre du château avec un audio-guide, visite libre des jardins et de la chapelle.

– Présentation de rapaces à 11h15, 15h et 16h30.

– Samedi et dimanche à 10h00 et 15h45 : visite guidée à la découverte de l’art des jardins avec notre chef jardinier.

– Samedi et dimanche à 10h30 et 13h45 : Atelier « Apiculteur d’un jour » (sur réservation, à partir de 4 ans, durée 1 heure).

– Escape Game « les dessous de Joséphine » (le samedi 1er juin uniquement) : une session à 18h00. Attention prestation à part de la visite du château, voir nos tarifs sur la page dédiée à l’escape game et réservation uniquement sur notre billetterie en ligne.

La brasserie sera exceptionnellement ouverte le soir !

NOUVEAU ! Parcourez les cinq sens des oiseaux avec notre expert Simon Potier !

Les oiseaux nous fascinent depuis toujours notamment pour leur capacité à voler.

Également, certains oiseaux sont connus pour leur chant diversifié, d’autres pour leur vision inégalée, mais que sait-on vraiment de leurs capacités sensorielles ? Ont-ils tous une bonne vision ? Ont-ils de l’odorat, et si oui, pour quoi faire ?

Nous verrons que la diversité écologique des oiseaux offrent des capacités sensorielles extraordinaires, certaines dont l’humain ne possèdent même pas. Les oiseaux n’ont pas fini de nous surprendre dans leurs aptitudes sensorielles

Le samedi 1er juin 2024 à 14h15, 15h45 et 17h45

Le dimanche 2 juin 2024 à 11h45 et 14h15

Nous ne prenons pas de réservation ; animation participative dans la limite des places disponibles, durée 45min.

Château des Milandes Les Milandes, 24250, Castelnaud-la-Chapelle, France Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 59 31 21 http://www.milandes.com [{« type »: « phone », « value »: « 0553593121 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@milandes.com »}] En 1900, le propriétaire du château, Charles Claverie, commande d’incroyables travaux pour la restauration du château. Il crée un parc en faisant appel au célèbre architecte paysagiste Jules Vacherot (1862-1925). Le parc est alors constitué d’un parc régulier avec grande perspective, auquel se juxtapose un parc irrégulier dit paysager. En 2016, intervient la restauration du grand jardin régulier par Françoise Phiquepal, architecte-paysagiste, spécialiste des jardins historiques. Depuis, les aménagements du parc paysager se poursuivent.

©JulienRiou