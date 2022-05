RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2022, 4 juin 2022, .

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2022

2022-06-04 – 2022-06-04

Événements/Salon/festival Du samedi 04 juin 2022 au dimanche 05 juin 2022 La 19e édition des Rendez-vous aux jardins se déroulera les 4 et 5 juin prochains dans le parc des Promenades. Deux jours pour explorer un thème au cœur des enjeux environnementaux : les jardins face au changement climatique. Co-organisée par la Ville d’Alençon et le club Inner Wheel du Pays d’Alençon-Sées, la manifestation accueillera près de 40 exposants regroupés dans la partie centrale du parc. Les services Espaces Verts et Espaces Urbains, Affaires culturelles et Tourisme, Archives municipales et Déchets Ménagers participeront à l’animation de ces 19e Rendez-vous aux jardins. nLes agents des collectivités profiteront de ces journées pour montrer leur savoir-faire. Les jardiniers seront présents sur leur stand pour animer et répondre aux interrogations des visiteurs. Ils seront épaulés par le service Déchets Ménagers sur la partie valorisation des déchets et le réseau des médiathèques avec la promotion de la grainothèque. nPour que la fête soit réussie, le service Affaires culturelles et Tourisme propose des contes et des fanfares, des concerts concoctés par les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental et des ateliers d’origami. Le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon organise des ateliers d’illustration et de stop-motion. Les Archives municipales vous convient, dimanche à l’arboretum pour une visite guidée suivie d’un spectacle d’après le conte de Flaubert Saint Julien l’hospitalier. Le club Inner Wheel du Pays d’Alençon-Sées, co-organisateur de la manifestation et plus particulièrement de la partie expoventes, reversera l’intégralité des bénéfices à des œuvres caritatives locales. Les bénévoles du Club proposeront sur leur stand des tote bags (sacs en tissu) “Rendez-vous aux jardins”, des tabliers “made in Club” et bien d’autres produits de leur confection, ainsi qu’une petite restauration. Des ateliers : nAtelier Origami : Samedi à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30. nAtelier d’illustration avec l’auteure Alicia Quillardet : Dimanche à 14 h 30 et 16 h 30. nAtelier Stop-motion : Samedi & dimanche de 10 h 30 à 12 h 30. nAteliers sur le thème des jardins face au changement climatique : Stand de la Société d’Horticulture de l’Orne nDes spectacles : nConcerts d’élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental : nSamedi de 14 h à 15 h : Classes cordes – Laure Balteaux nde 16 h à 16 h 45 : Ensemble Hautbois – Patrice Valognes nde 17 h 30 à 18 h 15 : Harmonie Cadets + percussions – Amélie Pialoux nDimanche de 14 h à 15h30 : Atelier Musiques actuelles – Jean-Pierre Painchaud nde 16 h à 16 h 30 : Atelier Rythm’&Groove – Céline Bonacina nLes contes de la Compagnie Oh! : Samedi & dimanche de 11 h à 18 h nAnimation musicale du Marching Band d’Alençon / Arçonnay : Samedi de 10 h 30 à 12 h sous le kiosque nFanfare de 5 insectes-musiciens Le Mandibul’Orchestra : Samedi de 15 h 30 à 16 h et de 18 h 15 à 19 h. n nEt aussi… nÀ L’ARBORETUM D’ALENÇON : nVisite guidée de l’arboretum situé sur les berges de la Sarthe, ponctuée par des focus sur certaines essences et éclairée par des récits historiques voire mythologiques. nLa visite mettra en évidence sa triple vocation observer, expérimenter et protéger ». nDimanche à 15 h. Gratuit, sur inscription au 02 33 32 89 15. La visite guidée sera suivie du spectacle Saint Julien l’Hospitalier d’après le conte de Flaubert. Mise en scène de Jean-Christophe Blondel. À la fois au grand air et dans l’intimité du théâtre, tous ensemble dans la déambulation et comme coupée du monde, équipée de casques sans fil, la Compagnie Divine Comédie nous plonge dans une méditation sur l’animalité de l’homme et sur son rapport délétère à la nature. nDimanche à partir de 16 h 30. Gratuit. nNATURES URBAINES ALENÇONNAISES nRemontez aux origines, parcourez des parcs, des jardins, des squares alençonnais et découvrez la richesse d’un patrimoine végétal exceptionnel. nRetrouvez l’exposition in situ dans les parcs et jardins de la ville et cour carrée de la Dentelle : nLE JARDIN EXPERIMENTAL nTout le week-end, redécouvrez le jardin expérimental de la Société d’Horticulture de l’Orne. nEntrée au 2 rue de Balzac. n Infos pratiques : nAu Parc des Promenades, Alenço Samedi 4 juin, de 10 h à 20 h nDimanche 5 juin, de 10 h à 19 h nEntrée gratuite

Événements/Salon/festival Du samedi 04 juin 2022 au dimanche 05 juin 2022 La 19e édition des Rendez-vous aux jardins se déroulera les 4 et 5 juin prochains dans le parc des Promenades. Deux jours pour explorer un thème au cœur des enjeux…

https://cu-alencon.fr/agenda/detail/actualites/rendez-vous-aux-jardins-2022-2/

Événements/Salon/festival Du samedi 04 juin 2022 au dimanche 05 juin 2022 La 19e édition des Rendez-vous aux jardins se déroulera les 4 et 5 juin prochains dans le parc des Promenades. Deux jours pour explorer un thème au cœur des enjeux environnementaux : les jardins face au changement climatique. Co-organisée par la Ville d’Alençon et le club Inner Wheel du Pays d’Alençon-Sées, la manifestation accueillera près de 40 exposants regroupés dans la partie centrale du parc. Les services Espaces Verts et Espaces Urbains, Affaires culturelles et Tourisme, Archives municipales et Déchets Ménagers participeront à l’animation de ces 19e Rendez-vous aux jardins. nLes agents des collectivités profiteront de ces journées pour montrer leur savoir-faire. Les jardiniers seront présents sur leur stand pour animer et répondre aux interrogations des visiteurs. Ils seront épaulés par le service Déchets Ménagers sur la partie valorisation des déchets et le réseau des médiathèques avec la promotion de la grainothèque. nPour que la fête soit réussie, le service Affaires culturelles et Tourisme propose des contes et des fanfares, des concerts concoctés par les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental et des ateliers d’origami. Le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon organise des ateliers d’illustration et de stop-motion. Les Archives municipales vous convient, dimanche à l’arboretum pour une visite guidée suivie d’un spectacle d’après le conte de Flaubert Saint Julien l’hospitalier. Le club Inner Wheel du Pays d’Alençon-Sées, co-organisateur de la manifestation et plus particulièrement de la partie expoventes, reversera l’intégralité des bénéfices à des œuvres caritatives locales. Les bénévoles du Club proposeront sur leur stand des tote bags (sacs en tissu) “Rendez-vous aux jardins”, des tabliers “made in Club” et bien d’autres produits de leur confection, ainsi qu’une petite restauration. Des ateliers : nAtelier Origami : Samedi à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30. nAtelier d’illustration avec l’auteure Alicia Quillardet : Dimanche à 14 h 30 et 16 h 30. nAtelier Stop-motion : Samedi & dimanche de 10 h 30 à 12 h 30. nAteliers sur le thème des jardins face au changement climatique : Stand de la Société d’Horticulture de l’Orne nDes spectacles : nConcerts d’élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental : nSamedi de 14 h à 15 h : Classes cordes – Laure Balteaux nde 16 h à 16 h 45 : Ensemble Hautbois – Patrice Valognes nde 17 h 30 à 18 h 15 : Harmonie Cadets + percussions – Amélie Pialoux nDimanche de 14 h à 15h30 : Atelier Musiques actuelles – Jean-Pierre Painchaud nde 16 h à 16 h 30 : Atelier Rythm’&Groove – Céline Bonacina nLes contes de la Compagnie Oh! : Samedi & dimanche de 11 h à 18 h nAnimation musicale du Marching Band d’Alençon / Arçonnay : Samedi de 10 h 30 à 12 h sous le kiosque nFanfare de 5 insectes-musiciens Le Mandibul’Orchestra : Samedi de 15 h 30 à 16 h et de 18 h 15 à 19 h. n nEt aussi… nÀ L’ARBORETUM D’ALENÇON : nVisite guidée de l’arboretum situé sur les berges de la Sarthe, ponctuée par des focus sur certaines essences et éclairée par des récits historiques voire mythologiques. nLa visite mettra en évidence sa triple vocation observer, expérimenter et protéger ». nDimanche à 15 h. Gratuit, sur inscription au 02 33 32 89 15. La visite guidée sera suivie du spectacle Saint Julien l’Hospitalier d’après le conte de Flaubert. Mise en scène de Jean-Christophe Blondel. À la fois au grand air et dans l’intimité du théâtre, tous ensemble dans la déambulation et comme coupée du monde, équipée de casques sans fil, la Compagnie Divine Comédie nous plonge dans une méditation sur l’animalité de l’homme et sur son rapport délétère à la nature. nDimanche à partir de 16 h 30. Gratuit. nNATURES URBAINES ALENÇONNAISES nRemontez aux origines, parcourez des parcs, des jardins, des squares alençonnais et découvrez la richesse d’un patrimoine végétal exceptionnel. nRetrouvez l’exposition in situ dans les parcs et jardins de la ville et cour carrée de la Dentelle : nLE JARDIN EXPERIMENTAL nTout le week-end, redécouvrez le jardin expérimental de la Société d’Horticulture de l’Orne. nEntrée au 2 rue de Balzac. n Infos pratiques : nAu Parc des Promenades, Alenço Samedi 4 juin, de 10 h à 20 h nDimanche 5 juin, de 10 h à 19 h nEntrée gratuite

dernière mise à jour : 2022-05-13 par