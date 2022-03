Rendez-vous aux Jardins 2022 Thiron-Gardais Thiron-Gardais Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Thiron-Gardais Eure-et-Loir domaineabbaye@terresdeperche.fr Pour la 19ème édition des “Rendez-vous aux Jardins”, venez découvrir l’exposition des “Arbres Remarqués”, à l’initiative du département. Vous pourrez également profiter des Promenades contées pour découvrir l’histoire des lieux ou bien assister à nos visites guidées mises en place pour l’occasion. domaineabbaye@terresdeperche.fr +33 2 37 49 49 49 https://www.ledomainedelabbaye.net/ Domaine de l’abbaye

