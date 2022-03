Rendez-vous aux Jardins 2022 Thiron-Gardais Thiron-Gardais Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Thiron-Gardais Eure-et-Loir A l’occasion de la 19ème édition des “Rendez-vous aux Jardins”, portée par le ministère de la culture, le jardin du Collège royal et militaire de Thiron-Gardais sera ouvert gratuitement, et différentes animations vous seront proposées.

Jardin et salon de thé ouverts / Musée fermé contact@collegeroyal-thirongardais.com +33 2 37 49 79 54 http://www.collegeroyal-thirongardais.com/ Jean-François Delafaye

