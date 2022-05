Rendez-vous aux Jardins 2022 Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Sens Yonne EUR La ville de Sens participe à l’édition 2022 des Rendez-Vous aux Jardins. Programme : – Le jardin partagé des mauvaises graines

Rue de la Grande Jolivotte 89100 Sens

Visite libre d’un potager en mandala

Samedi de 15h à 18h

Dimanche de 10h à 18h – Parc du Moulin-à-Tan et serres tropicales

Chemin de Babie 89100 Sens

Vous y découvrirez un arboretum, des animaux, une roseraie sauvage, des aires de jeux pour enfants, des oiseaux aquatiques, ainsi qu’une zone d’observation faunistique…

