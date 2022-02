rendez-vous aux jardins 2022 Jardins de Nuyet, 4 juin 2022, Savigné-l'Évêque.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins de Nuyet

Visites des extérieurs et des jardins autour d’une propriété rurale typique et rare de la fin du XVIIIème dans le Maine. Les jardins évoquent l’activité agricole mais aussi, organisés en chambres, abordent des thèmes plus contemporains, voire exotiques. La taille y prend une place importante, peut-être pour accompagner l’évolution des jardins confrontés au changement climatique. Un atelier de taille est ouvert aux visiteurs qui veulent oser. Samedi et dimanche; à 14h30 une conférance-débat ( 45mm) est organisée pour évoquer l’avenir des jardins privés ouverts au pubilc.

Visites guidées toute les 1/2h

Visites commentées des extérieurs et des jardins d’une maison des champs du XVIIIème siècle ayant conservée l’ensemble de ses bâtiments et des jardins avec cours, verger, potager, roseraie…

Jardins de Nuyet 72460 SAVIGNÉ-L’EVÊQUE Savigné-l’Évêque Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00