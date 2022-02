Rendez-vous aux jardins 2022 Domaine de La Citadelle Ménerbes Catégories d’évènement: Ménerbes

Vaucluse

Rendez-vous aux jardins 2022 Domaine de La Citadelle, 3 juin 2022, Ménerbes. Rendez-vous aux jardins 2022

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Domaine de La Citadelle

Au sein du Domaine de La Citadelle, venez découvrir notre jardin botanique sur 5ha. Une promenade olfactive vous fera découvrir diverses variétés de plantes aromatiques, médicinales, sauvages comestibles , magiques et carnivores.

Gratuite et guidée sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T10:30:00;2022-06-03T10:30:00 2022-06-03T12:30:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

