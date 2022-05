Rendez-vous aux Jardins 2022 à Bosmont-sur-Serre Bosmont-sur-Serre, 3 juin 2022, Bosmont-sur-Serre.

Rendez-vous aux Jardins 2022 à Bosmont-sur-Serre Bosmont-sur-Serre

2022-06-03 – 2022-06-03

Bosmont-sur-Serre Aisne Bosmont-sur-Serre

0 Trois jours pour découvrir les plus beaux jardins de votre région, avec cette année une édition placée sous le thème des “jardins face au réchauffement climatique “…

Et pour consulter le détail des animations proposées au parc et jardin du château de Bosmont, rendez-vous sur https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

sybiledelatourdupin@orange.fr +33 6 18 54 02 23 http://www.rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

OT du Pays de Laon

Bosmont-sur-Serre

dernière mise à jour : 2022-05-17 par