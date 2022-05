Rendez-vous aux jardins 2022, 4 juin 2022, .

Rendez-vous aux jardins 2022

2022-06-04 – 2022-06-05

Le ministère de la Culture renouvelle pour la 19ème année les Rendez-vous aux jardins, événement conçu pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la variété et la richesse des jardins. Cette manifestation met en valeur l’art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural.

Chaque année depuis 2008, l’équipe des Jardins suspendus se mobilise pour répondre de façon originale à l’objectif de cette manifestation nationale. Cette année, deux ateliers de découverte sur l’adaptation du jardin face aux changements climatiques seront encadrés par les jardiniers botanistes du site :

Samedi 4 et dimanche 5 juin de 14h à 16h – Gratuit – Rendez-vous à l’accueil des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr (jusqu’au jour précédent l’atelier).

Samedi 4 et dimanche 5 juin, à 10h et à 11h30 : Les jardins suspendus à vos sens…

Depuis 2008, les Jardins suspendus s’inscrivent dans le paysage havrais comme un lieu emblématique offrant à ses visiteurs un univers de découverte historique, végétale et sensorielle. Seul, en famille ou entre amis, éveillez vos sens lors d’une promenade botanique.

Durée : 1h – Gratuit – A partir de 6 ans.

Réservations obligatoire (lien sur le côté).

Le ministère de la Culture renouvelle pour la 19ème année les Rendez-vous aux jardins, événement conçu pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la variété et la richesse des jardins. Cette manifestation met en valeur l’art du jardin et le…

Le ministère de la Culture renouvelle pour la 19ème année les Rendez-vous aux jardins, événement conçu pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la variété et la richesse des jardins. Cette manifestation met en valeur l’art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural.

Chaque année depuis 2008, l’équipe des Jardins suspendus se mobilise pour répondre de façon originale à l’objectif de cette manifestation nationale. Cette année, deux ateliers de découverte sur l’adaptation du jardin face aux changements climatiques seront encadrés par les jardiniers botanistes du site :

Samedi 4 et dimanche 5 juin de 14h à 16h – Gratuit – Rendez-vous à l’accueil des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr (jusqu’au jour précédent l’atelier).

Samedi 4 et dimanche 5 juin, à 10h et à 11h30 : Les jardins suspendus à vos sens…

Depuis 2008, les Jardins suspendus s’inscrivent dans le paysage havrais comme un lieu emblématique offrant à ses visiteurs un univers de découverte historique, végétale et sensorielle. Seul, en famille ou entre amis, éveillez vos sens lors d’une promenade botanique.

Durée : 1h – Gratuit – A partir de 6 ans.

Réservations obligatoire (lien sur le côté).

dernière mise à jour : 2022-05-11 par