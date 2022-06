Rendez-vous aux jardins, 3 juin 2022, .

Rendez-vous aux jardins

2022-06-03 – 2022-06-05

Du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2022

● Vendredi 3 juin

9h15-11h15 : Atelier public scolaire en partenariat avec l’école Saint-Exupéry, les aînés desrésidences Maurice Chevalier et Marcel Pagnol, et les sociétaires des jardins ouvriers

11h30 : Inauguration du Jardin de l’Hermitage et remise officielle des labels “Collection nationale” pour la collection de buis EBTS France/Ville du Touquet-Paris-Plage et “Jardin Remarquable” pour les Jardins de la Manche

Suivi d’un concert piano dans le cadre des Piano Folies

Dès 14h : Lancement d’une grainothèque au sein de la médiathèque Jean de La Fontaine

● Samedi 4 juin

10h30 et 14h30 : Visites guidées des jardins ouvriers

● Dimanche 5 juin

14h30 : Visite guidée des Jardins de la Manche

patrimoine@letouquet.com +33 3 21 06 72 00

Du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2022

● Vendredi 3 juin

9h15-11h15 : Atelier public scolaire en partenariat avec l’école Saint-Exupéry, les aînés desrésidences Maurice Chevalier et Marcel Pagnol, et les sociétaires des jardins ouvriers

11h30 : Inauguration du Jardin de l’Hermitage et remise officielle des labels “Collection nationale” pour la collection de buis EBTS France/Ville du Touquet-Paris-Plage et “Jardin Remarquable” pour les Jardins de la Manche

Suivi d’un concert piano dans le cadre des Piano Folies

Dès 14h : Lancement d’une grainothèque au sein de la médiathèque Jean de La Fontaine

● Samedi 4 juin

10h30 et 14h30 : Visites guidées des jardins ouvriers

● Dimanche 5 juin

14h30 : Visite guidée des Jardins de la Manche

dernière mise à jour : 2022-06-02 par