RENDEZ-VOUS AUX JARDINS, 5 juin 2022, .

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

2022-06-05 – 2022-06-05

8 10.5 EUR

Thème : Les jardins face au changement climatique.

Organisés par le Ministère de la Culture et de la Communication, “Rendez-vous aux Jardins” est une manifestation européenne qui a pour but de de valoriser la richesse et la variété des parcs et jardins en France et en Europe.

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins et à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement (05 Juin), l’Abbaye de Fontfroide et tous les intervenants invités tenteront de sensibiliser le public à la protection de la Planète. Les Jardins de Fontfroide, labellisés Jardin Remarquable et Refuge LPO, seront mis à l’honneur tout le week-end.

Au programme : des visites thématiques autour des jardins, un atelier sur les lombricomposteurs, un atelier de jouets “nature”, une conférence sur la gestion des déchets verts et une démonstration autour du changement climatique.

dernière mise à jour : 2022-02-01 par