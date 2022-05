Rendez-vous aux jardins

2022-06-05 – 2022-06-05 La 19ème édition de l’Opération nationale « Rendez-vous aux jardins », organisée à l’initiative du Ministère de la Culture et de la Communication, aura pour thème « les jardins face au changement climatique » ».

La 19ème édition de l'Opération nationale « Rendez-vous aux jardins », organisée à l'initiative du Ministère de la Culture et de la Communication, aura pour thème « les jardins face au changement climatique » ».

A cette occasion, la Villa Arnaga met en place un marché aux plantes réunissant une cinquantaine d'exposants et de collectionneurs passionnés. De nombreuses démonstrations par les exposants, des ateliers proposés par l'équipe de jardiniers du domaine participeront de cette thématique.

