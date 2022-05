Rendez-vous aux Jardins

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-05 18:30:00 A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins sur le thème du changement climatique, la Roseraie de Morailles vous propose :

-Visite de la Roseraie de Morailles: Samedi 4 juin-Départ à 10h / Visite tout public / Gratuit

-Visite du jardin maraîcher: Samedi 4 juin – Départ à 11h30 / Visite tout public / Gratuit

-Exposition-spectacle La Bestiolerie, par le théâtre Exobus – Musée vivant en plein air de bestioles rares à protéger ! Samedi 4 juin – Départ à 15h, 16h et 17h / Durée 30 minutes par visite/ Tout public / Plein tarif 5 € – Tarif réduit 3€

-Fresque du Climat : atelier scientifique, collaboratif et créatif pour comprendre les composantes du changement climatique. Dimanche 5 juin – Début à 15h / durée 3h / gratuit / à partir de 12 ans.

