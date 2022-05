Rendez-vous aux Jardins

2022-06-04 10:45:00 10:45:00 – 2022-06-05 18:00:00 18:00:00 Inauguration de la nouvelle exposition du parc “promenade au fil des siècles” !

À 14h samedi et dimanche des visites commentées du parc seront proposées pour cette occasion avec le chef jardinier du château.

Les visites libres du parc restent possibles tous le weekend.

Les chiens doivent être tenus en laisse

